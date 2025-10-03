Отново отложиха делото за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани

Състав на Окръжен съд - Хасково не даде ход на дело по искане на Софийска градска прокуратура за отстраняване от длъжност на кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер.

Делото бе отложено за втори път, а основната причина е неявяването на кмета заради влошеното му здравословно състояние и лечението му в болница. Преди седмица делото отново беше отложено.

Дългогодишният кмет на курортното селище беше арестуван след операция на Софийската градска прокуратура точно преди година. След престой в ареста той бе освободен срещу паричната гаранция. През месец май тази година Пловдивският апелативен съд не уважи искането на прокуратурата за отстраняването му от длъжност и Искендер се върна на поста си в общината.