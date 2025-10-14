Първа среща на френския кабинет: Новият премиер ще държи реч пред депутатите

Днес френския президент Еманюел Макрон ще председателства първата среща на кабинета на новоизбрания премиер Себастиан Льокорню.

По-късно през деня Льокорню ще държи реч пред законодателите, в която ще представи своите идеи за новото правителство и бюджета - ябълката на раздора за подалия оставка премиер Франсоа Байру. Това ще е първата му официална реч пред парламента, откакто му беше даден втори мандат от президента Макрон.

Началото на мандата му е белязано от размирици - днес в Париж се очакват протести на фермерите против търговско споразумение между ЕС и страните от южноамериканския пазар Мер-косур.