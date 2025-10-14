БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала

Христо Ценов
По света
Засегнати са над 30 000 души

Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала
Най-малко четирима души бяха ранени при руска въздушна атака тази нощ срещу украинския град Харков.

Градът е бил атакуван с "планиращи бомби" - експлозиви, оборудвани със системи за насочване. По думите на кмета Игор Терехов в града е възникнал голям пожар, а три квартала на града са останали частично без електричество.

Засегнати са над 30 000 души. Съобщава се и за удар по болница, на която е разрушено едно от помещенията. Има данни за повредени най-малко 12 лични автомобила.

#руски атаки #Харков #Украйна

