МОН ще връчи наградите "Питагор" за принос в науката

У нас
Церемонията ще се проведе в Националния исторически музей

Министерството на образованието и науката ще връчи годишните Национални награди за принос в науката "Питагор". Церемонията ще се проведе в Националния исторически музей и ще бъде открита от образователния министър Красимир Вълчев.

В тазгодишното 17 поредно издание кандидатстваха 52–ма учени, разпределени в 8 категории. Конкурсът се е утвърдил като най-престижното национално отличие за постижения в областта на научните изследвания.

Ще бъдат отличени утвърдени и млади учени в областите на природните и инженерните науки, науките за живота и медицината, социалните и хуманитарните науки. По традиция голямата награда "Питагор" е за цялостен научен принос.

