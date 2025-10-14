БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българските земеделци готвят нови протести - коментар на Радостина Жекова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази

Зърнопроизводителите настояват за законови промени и оставката на земеделския министър

Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българските зърнопроизводители подготвят нови национални протести и искат оставката на земеделския министър Георги Тахов. Секторът настоява за законодателни промени, които според тях се бавят от повече от година. Най-демократичното нещо на този свят е правото да кажеш какво искаш, заяви в студиото на "Денят започва" Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

По думите ѝ, искането за оставка на земеделския министър не е политическо:

"След като си казал няколко пъти какво искаш и то не се е случило, дал си достатъчно време, е хубаво да има някаква линия, която е крайна. Проявихме толеранс – има три месеца реално Министерството на земеделието да започне работа по законодателни промени, които заявихме преди една година."

Жекова посочи, че само Националната асоциация на зърнопроизводителите представлява реално сектора:

"В България има регистрирани 176 земеделски организации, голяма част от тях са бутафорни. Едни и същи хора представляват няколко организации. Това е несериозно."

снимка: БНТ

Тя настоява за закон за браншовите организации, който да определи кои структури имат право да говорят от името на гилдията.

По думите ѝ, 50% от стопанствата в Добрич са унищожени:

"Сектор земеделие, зърнопроизводство, носи вина дотолкова, че е икономически неграмотен. Но се унищожава – в последните години 50% от стопанствата в област Добрич са изчезнали. Малките не издържат на натиска, а секторът се монополизира."

Жекова коментира и спекулата със земеделска земя:

"Най-лесно е да переш пари през закупуване на земя. Това не е тайна за никого. Земята не е инвестиционен инструмент, а национално богатство. Министерството на земеделието трябва да прекрати тази практика."

Тя поясни, че имат ясни законови предложения и срокове. Ако Министерството на земеделието не започне реална работа, ще има протести, добави Жекова.

Вижте целия разговор във видеото

#Радостина Жекова #протест на зърнопроизводители #зърнопроизводители #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
1
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
2
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
3
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
4
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не загубило крака си при потопа в Елените, благодари на медиците
5
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не...
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
6
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Бизнес

В кои сектори на икономиката недостигът на кадри е най-сериозен?
В кои сектори на икономиката недостигът на кадри е най-сериозен?
Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата Поскъпване и поевтиняване на основните храни, плодове и зеленчуци на борсите през седмицата
Чете се за: 02:52 мин.
Интересът към дубайския шоколад се увеличава с четирицифрени темпове Интересът към дубайския шоколад се увеличава с четирицифрени темпове
Чете се за: 06:02 мин.
Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ) Пуснаха в експлоатация три нови локомотива за нуждите на БДЖ (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
Заради сушата и евтин внос: Ще оцелее ли производството на садовски фъстъци? Заради сушата и евтин внос: Ще оцелее ли производството на садовски фъстъци?
Чете се за: 03:15 мин.
БНБ купи злато заради еврото БНБ купи злато заради еврото
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Празнуваме Петковден Празнуваме Петковден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Хиляди полети в Белгия ще бъдат отменени днес заради национална стачка
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Хладно за сезона време и във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ