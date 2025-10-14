Българските земеделци готвят нови протести - коментар на Радостина Жекова

Българските зърнопроизводители подготвят нови национални протести и искат оставката на земеделския министър Георги Тахов. Секторът настоява за законодателни промени, които според тях се бавят от повече от година. Най-демократичното нещо на този свят е правото да кажеш какво искаш, заяви в студиото на "Денят започва" Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

По думите ѝ, искането за оставка на земеделския министър не е политическо:

"След като си казал няколко пъти какво искаш и то не се е случило, дал си достатъчно време, е хубаво да има някаква линия, която е крайна. Проявихме толеранс – има три месеца реално Министерството на земеделието да започне работа по законодателни промени, които заявихме преди една година."

Жекова посочи, че само Националната асоциация на зърнопроизводителите представлява реално сектора:

"В България има регистрирани 176 земеделски организации, голяма част от тях са бутафорни. Едни и същи хора представляват няколко организации. Това е несериозно."

Тя настоява за закон за браншовите организации, който да определи кои структури имат право да говорят от името на гилдията.

По думите ѝ, 50% от стопанствата в Добрич са унищожени:

"Сектор земеделие, зърнопроизводство, носи вина дотолкова, че е икономически неграмотен. Но се унищожава – в последните години 50% от стопанствата в област Добрич са изчезнали. Малките не издържат на натиска, а секторът се монополизира."

Жекова коментира и спекулата със земеделска земя:

"Най-лесно е да переш пари през закупуване на земя. Това не е тайна за никого. Земята не е инвестиционен инструмент, а национално богатство. Министерството на земеделието трябва да прекрати тази практика."

Тя поясни, че имат ясни законови предложения и срокове. Ако Министерството на земеделието не започне реална работа, ще има протести, добави Жекова.

