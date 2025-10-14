БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дани Вивиан и 19-годишният Хесус Родригес ще започнат като титуляри срещу България

Спорт
Испания ще излезе с доста различен състав тази вечер срещу България на стадион "Хосе Сория" във Валядолид. Българите идват с три поредни тежки поражения.

дани вивиан годишният хесус родригес започнат титуляри българия
Дани Вивиан от Атлетик (Билбао) ще излезе като централен защитник в мача Испания - България тази вечер.

Вивиан е на 26 години и има до момента едва девет срещи за представителната селекция на Испания. Той ще си партнира с Робин Льо Норман от Атлетико Мадрид в центъра на испанската отбрана.

До момента безгрешната Испания ще излезе с доста експериментален състав в 21.45 часа на стадион "Хосе Сория" във Валядолид. Българите идват с три поредни тежки поражения.

Експериментите на селекционера на "Ла Фурия Роха" Луис де ла Фуенте са продиктувани от деветте отпаднали планирани състезатели, а също така и от желанието му да даде шанс на хора, които по-малко са получили по-малко мачове. С контузия е гоямата звезда на страната Ламин Ямал от Барселона, а днес стана ясно, че Феран Торес просто няма да бъде рискуван.

Маркос Йоренте ще играе на позицията десен бек, докато Алехандро Грималдо ще бъде отляво. Двойката централни защитници е в състав Робин льо Норман и Дани Вивиан. Испанците имат колебания за вратарския пост, като по всяка вероятност ще започне Унай Симон, но не бива да се изключва и Давид Рая.

В халфовата линия Мартин Субименди ще се стреми да помага на защитата, а до пред него Педри и Алекс Баена ще имат ангажименти в креативната игра. За Баена това ще бъде мач номер 12.

Междувременно се очаква атаката да бъде ръководена от Хорхе де Фрутос, Хесус Родригес и Борха Иглесиас. Следователно, целият атакуващ триъгълник ще бъде променен. За Хесус Родригес – 19-годишно ляво крило от Комо, срещата с България ще бъде втора за него с националния екип на европейските шампиони.

