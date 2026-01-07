Диагностицираха с рак Кевин Кигън

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За тъжната вест, свързана със здравословното състояние на бившия футболист и селекционер на Англия, съобщиха от Ливърпул.

диагностицираха рак кевин кигън
Слушай новината

Лекарите са диагностицирали с рак бившия футболист и селекционер на националния тим на Англия Кевин Кигън, съобщи пресслужбата на Ливърпул.

"Кевин неотдавна бе хоспитализиран за изследвания заради постоянни коремни симптоми. В резултат на изследванията бе диагностициран рак и той ще проведе лечение. Кевин е благодарен на медицинския екип за оказаната помощ. Семейството му иска да се запази конфиденциалност и няма да прави повече коментари", се казва в съобщението.

Кигън е на 74 години. В качеството си на футболист той е играл за английските Ливърпул, Нюкасъл и Саутхямптън, за германския Хамбургер и за австралийския Блектаун Сити. С Ливърпул е трикратен шампион, два пъти печели Суперкупата на Англия и Купата на УЕФА, един път е вдигал Купата на Англия и купата на европейските шампиони. С Хамбургер е шампион на Германия. През 1978 и 1979 той печели "Златната топка".

След края на кариерата си работи като треньор и е водил Нюкасъл, Фулъм и Манчестър Юнайтед, както и националния отбор.

#Кевин Кигън

