Израелски военни са открили огън в северната част на Газа. Според говорител на армията, това се е наложило, защото няколко души са направили опит да приближат т.нар. жълта линия - място, до което са се изтеглили израелците.

Към момента няма данни за пострадали. Не е ясно как това ще се отрази на споразумението за примирие в Газа. Въпреки че то вече е факт, основни въпроси като управлението на ивицата и разоръжаването на Хамас остават без отговор. Не е ясно и какви ще са следващите стъпки в ивицата, въпреки зрелищното подписване на финалния документ, в присъствието на над 20 лидери в египетския курорт Шарм Ел Шейх.

В Израел - наред с огромната радост, семействата на починалите в плен на Хамас изразиха недоволство, че тленните останки на близките им все още липсват. Вчера бяха върнати телата само на четирима заложници. От споразумението, подписано от Израел и Хамас, и публикувано от израелските медии, става ясно, че радикалната палестинска групировка и други фракции са уточнили, че не са сигурни, че ще успеят да локализират телата на всички починали в срока, указан в документа.

Освободените живи заложници преминават медицински прегледи. Пуснатите от израелски затвори палестинци вече са със семействата си.