Раздават 60 000 литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас

Започна раздаването на питейна вода, осигурена от Държавния резерв за жителите на Свети Влас и ваканционно селище Елените. Пунктът е разположен пред сградата на кметството. След унищожителното наводнение в курорта пробите, направени от Регионалната здравна инспекция, показаха наличие на бактерия във водопреносната мрежа. Така вече 11-ти ден хората могат да използват водата единствено за битови нужди.

"Ето - 4 литра и половина.

-За колко време ще Ви стигне тази вода?

- Предполагам за 10 дни", каза Димитрина, жител.

Мария, жител на Свети Влас: "Двама човека сме и не знам за колко време ще ни стигне. Късно, рано, това е. Щом пак са дали, бива".

Катя Крумова, служител в кметство Свети Влас: "Пристигнаха 38 340 литра вода. Осигурили сме на детската градина, на училището и на местните жители. Всяко домакинство ще получи според броя членове на семейство. Около 5 литра се падат на човек. Ще видим днес как ще се справим с всичката вода и ако има нужда, предполагам, че ще дойде още вода".

Добрина Стоянова: "Ние сме пенсионери, с малки пенсии. За вода даваме, за лекарства даваме, за много работи".

Роса Пешева: "Благодаря на хората, че доставиха вода за тези, които не могат да си вземат, защото има много хора, които не могат да си вземат".