ИЗВЕСТИЯ

"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Раздават 60 000 литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
От местната администрация призовават всички жители да се явят на място, за да получат полагащото им се количество

Започна раздаването на питейна вода, осигурена от Държавния резерв за жителите на Свети Влас и ваканционно селище Елените. Пунктът е разположен пред сградата на кметството. След унищожителното наводнение в курорта пробите, направени от Регионалната здравна инспекция, показаха наличие на бактерия във водопреносната мрежа. Така вече 11-ти ден хората могат да използват водата единствено за битови нужди.

"Ето - 4 литра и половина.

-За колко време ще Ви стигне тази вода?

- Предполагам за 10 дни", каза Димитрина, жител.

Мария, жител на Свети Влас: "Двама човека сме и не знам за колко време ще ни стигне. Късно, рано, това е. Щом пак са дали, бива".

Катя Крумова, служител в кметство Свети Влас: "Пристигнаха 38 340 литра вода. Осигурили сме на детската градина, на училището и на местните жители. Всяко домакинство ще получи според броя членове на семейство. Около 5 литра се падат на човек. Ще видим днес как ще се справим с всичката вода и ако има нужда, предполагам, че ще дойде още вода".

Добрина Стоянова: "Ние сме пенсионери, с малки пенсии. За вода даваме, за лекарства даваме, за много работи".

Роса Пешева: "Благодаря на хората, че доставиха вода за тези, които не могат да си вземат, защото има много хора, които не могат да си вземат".

Раздаването на питейна вода започна около 10.00 ч. тази сутрин. На площада пред кметството е разположен пунктът и големите палети с минерална вода. Пункт за раздаване е разположен и на входа на Елените.

Около 6000 човека от Свети Влас и Елените се очаква да получат днес бутилки с вода от по 1,5 л и 10 литра. Осигурени са малко над 38 000 литра. Помощта е осигурена с решение на Министерски съвет и по искане на областния управител на Бургас, с цел преодоляване на последиците от кризисната ситуация.

По данни на Областна администрация – Бургас, повторните контролни проби на питейната вода след наводненията показват отклонения от нормите в Свети Влас и Елените. Водата в района е негодна за пиене заради наличието на бактерия ешерихия коли.

#Елените #Свети Влас #държавен резерв #питейна вода

