"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
"БСП - Обединена левица" с анализ на резултатите след изборите в Пазарджик

Карина Караньотова
У нас
От партията отчитат ръст от 26% в гласовете си

БСП с анализ на изборните си резултати след вота в Пазарджик. Според социалистите партията си връща позициите в страната.

Според председателя на БСП Атанас Зафиров това е оценка на работата, която вършат в държавата.

"БСП - Обединена левица" на изборите за общински съвет увеличи своя резултат с 493 гласа, което представлява ръст от 26%. От 1892 гласа през 2023 г., сега имаме 2385. Увеличаваме и броя на общинските си съветници от 3 на 4. "БСП - Обединена левица" регистрира ръст на доверието в Пазарджик и като участник в управлението на общината, като политическа сила, която участва в управлението на града", каза Атанас Зафиров.

