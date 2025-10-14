Робин льо Норманд: Ще се опитаме да покажем най-доброто си лице

Защитникът на Атлетико Мадрид Робин льо Норманд коментира предстоящата световна квалификация между Испания и България тази вечер. Централният защитник увери, че въпреки много контузени в селекцията на „Ла Фурия“, домакините разполагат с достатъчно качество в състава си.

Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ

„Винаги има известна тревога у мен и моите съотборници дали ще успеем да се представим на възможно най-високото ниво. Така е преди всеки един мач. Винаги искаме да играем колкото се може по-добре. Ще се опитаме отново да покажем най-доброто си лице, макар да има много отсъстващи. Играчите, които са тук, също са отлични футболисти“, коментира Робин льо Норманд.