3
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Робин льо Норманд: Ще се опитаме да покажем най-доброто си лице

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Национални отбори
Защитникът на Атлетико коментира предстоящия двубой с България тази вечер.

Робин льо Норманд
Защитникът на Атлетико Мадрид Робин льо Норманд коментира предстоящата световна квалификация между Испания и България тази вечер. Централният защитник увери, че въпреки много контузени в селекцията на „Ла Фурия“, домакините разполагат с достатъчно качество в състава си.

Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ

„Винаги има известна тревога у мен и моите съотборници дали ще успеем да се представим на възможно най-високото ниво. Така е преди всеки един мач. Винаги искаме да играем колкото се може по-добре. Ще се опитаме отново да покажем най-доброто си лице, макар да има много отсъстващи. Играчите, които са тук, също са отлични футболисти“, коментира Робин льо Норманд.

