Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ

Спорт
Гледайте Испания - България от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3! Студиото ни започва в 21:00.

бнт излъчи световната квалификация испания българия
След поражението от Турция с 1:6 у дома, българският национален отбор има тежко гостуване на Испания във Валядолид във втория двубой на Александър Димитров начело на трикольорите.

Европейският шампион ще приеме "лъвовете" без голяма част от звездите си, сред които Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри и Фабиан Руис.

Ще успее ли тимът ни да се противопостави на иберийците и да се реваншира за загубата си с 0:3 в София?

Отговорът идва на 14 октомври.

Гледайте Испания - България във вторник вечер от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото ни започва в 21:00.

България с тежко гостуване на безгрешна Испания
България с тежко гостуване на безгрешна Испания
Световната квалификация е във Валядолид от 21:45 часа и ще бъде...
Чете се за: 04:07 мин.
Дани Вивиан и 19-годишният Хесус Родригес ще започнат като титуляри срещу България
Дани Вивиан и 19-годишният Хесус Родригес ще започнат като титуляри срещу България
Испания ще излезе с доста различен състав тази вечер срещу България...
Чете се за: 02:12 мин.

Павел Попов: Варна разчита на европейското първенство по волейбол и за да удължи туристическия сезон
Павел Попов: Варна разчита на европейското първенство по волейбол и за да удължи туристическия сезон
България с тежко гостуване на безгрешна Испания
Чете се за: 06:15 мин.
Де ла Фуенте: Имаме състав от фантастични играчи и който и да излезе, е на изключително ниво
Чете се за: 02:45 мин.
Ивайло Чочев: Знаем, че играем с най-силния отбор в света
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Димитров: Ще се опитаме да имаме друго лице
Чете се за: 04:07 мин.
Спортни новини 13.10.2025 г., 20:50 ч.

