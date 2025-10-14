Гледайте световната квалификация Испания - България тази вечер по БНТ

След поражението от Турция с 1:6 у дома, българският национален отбор има тежко гостуване на Испания във Валядолид във втория двубой на Александър Димитров начело на трикольорите.

Европейският шампион ще приеме "лъвовете" без голяма част от звездите си, сред които Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри и Фабиан Руис.

Ще успее ли тимът ни да се противопостави на иберийците и да се реваншира за загубата си с 0:3 в София?

Отговорът идва на 14 октомври.

Гледайте Испания - България във вторник вечер от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3!

Студиото ни започва в 21:00.