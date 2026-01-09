БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Славия замина на лагер в Турция

Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
В състава е новото попълнение на отбора Лука Иванов, който беше привлечен по-рано тази седмица.

Славия замина на лагер в Турция
Снимка: Фейсбук / Slavia Sofia
Отборът на Славия замина на лагер в Турция с група от 26 футболисти, съобщиха от клуба. В състава е новото попълнение на отбора Лука Иванов, който беше привлечен по-рано тази седмица.

Юношеският национал Валентин Йотов остава на проби в отбора. Защитникът от академията Максимилиан Лазаров ще тренира с първия тим по време на зимната подготовка.

„Белите“ ще останат в турския курорт Анталия до 29 януари, като ще изиграят пет контролни срещи.

Ето и групата на Славия:

Вратари: Леви Нтумба, Иван Андонов, Георги Петков.
Защитници: Диего Фераресо, Тони Чунг, Лазар Марин, Никола Савич, Лука Иванов, Джордан Варела, Максимилиан Лазаров.
Полузащитници: Мохамед Досо, Кристиян Стоянов, Иван Минчев, Борис Тодоров, Георги Шопов, Илиян Стефанов, Валентин Йотов (на проби), Емил Стоев, Васил Казълджиев, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Антонио Попов.
Нападатели: Янис Гермуш, Марко Милетич, Любомир Костов, Емилиян Гогев.

Даниел Боримиров: Очакваме удари под кръста
Даниел Боримиров: Очакваме удари под кръста
Петър Принджев подписа със Спартак (Варна) Петър Принджев подписа със Спартак (Варна)
Чете се за: 00:45 мин.
Караманджуков: Постигнахме единомислие по ключови теми за новия сезон Караманджуков: Постигнахме единомислие по ключови теми за новия сезон
Чете се за: 02:50 мин.
Новият сезон в Първа лига ще започва по същото време Новият сезон в Първа лига ще започва по същото време
Чете се за: 02:32 мин.
Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК Кирил Десподов поднови тренировки с ПАОК
Чете се за: 01:37 мин.
Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт" Валентин Михов, Аспарух Никодимов и Весела Лечева в "Арена спорт"
Чете се за: 00:42 мин.

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
