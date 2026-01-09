БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението...
Чете се за: 00:30 мин.
Отмениха частичното бедствено положение в Крумовград
Чете се за: 02:15 мин.
Президентът Радев връчва мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:42 мин.
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване...
Чете се за: 02:55 мин.
Над 140 пострадали за едно денонощие в София заради...
Чете се за: 03:12 мин.
Красимир Вълчев за изпита по математика в 7-и клас:...
Чете се за: 05:47 мин.
Усложнена остава пътната обстановка, от АПИ - шофьорите...
Чете се за: 01:27 мин.

Янаки Милев ще спори за титлата на двойки в Анталия

Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

янаки милев испанският партньор алваро буено хил спорят титлата тенис турнира сарагоса
Българският тенисист Янаки Милев се класира за финала на двойки на турнира на червени кортове в Анталия (Турция). Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под номер 2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) победиха третите в схемата Душан Обрадович (Сърбия) и Михай Разван Маринеску (Румъния) с 6:3, 6:3 за час на корта.

Двамата направиха три пробива в първия сет и един във втория, с което стигнаха до крайния успех.

За трофея Милев и Попович ще играят утре срещу победителите от двубоя между номер 1 Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо (Италия) и номер 4 Аксел Аморос и Алекс Пухолрас (Испания).

Милев има пет титли на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис ITF, а за последно триумфира в Сарагоса (Испания) в началото на месец октомври миналата година.

ТОП 24

Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
1
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
2
Оранжев и жълт код за дъжд, сняг и поледици в събота
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ
3
Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия...
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален референдум – какви са исканията?
4
С 300 000 подписа Сдружение "Дойран 2025" иска национален...
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
5
Русия използва "Орешник" срещу Лвов
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена
6
Сняг, поледици и навявания: Пътната обстановка остава усложнена

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
2
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
6
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...

Лидия Енчева заслужи място във финалното каре в Хургада
Лидия Енчева заслужи място във финалното каре в Хургада
Фаворитите се класираха за финалното каре в Хонконг Фаворитите се класираха за финалното каре в Хонконг
Чете се за: 02:05 мин.
Серията на Изабелла Шиникова на единично и двойки в Кения приключи Серията на Изабелла Шиникова на единично и двойки в Кения приключи
Чете се за: 01:32 мин.
Иван Иванов е на полуфинал в Манакор след тричасова битка Иван Иванов е на полуфинал в Манакор след тричасова битка
Чете се за: 01:52 мин.
Медведев и трима американци на полуфиналите в Бризбейн Медведев и трима американци на полуфиналите в Бризбейн
Чете се за: 01:40 мин.
Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на турнир в Турция Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на турнир в Турция
Чете се за: 00:45 мин.

"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките населени места
"Жал ни е да го харчим": Няма достатъчно евро в малките...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство ГЕРБ-СДС ще върне мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон" След 26 часа блокада: Гръцките фермери пуснаха движението през "Кулата – Промахон"
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник" 340 000 зрители избраха БНТ 1 и сериала "Мамник"
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Засечени са фалшиви банкноти евро в казина в Кюстендил и Вършец
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запознайте се с Орка - първото куче в България, обучено да открива...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Зимната буря "Ели" спря влаковете в Северна Германия
Чете се за: 00:57 мин.
По света
