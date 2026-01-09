Фенербахче представи Гендузи

Турският гранд Фенербахче официално обяви трансфера на френския халф Матео Гендузи от Лацио.

26-годишният футболист започна кариерата си в Лориен, преди да премине в Арсенал през 2018 г. След периоди под наем в Херта Берлин и Марсилия, той се присъедини към Марсилия за постоянно през 2022 година, след което подписа с Лацио през 2024 г.

Фенербахче съобщи на уебсайта си, че е подписал договор с Гендузи за четири години и половина.

Според информации турският клуб ще плати близо 30 милиона евро за трансфера на играча.