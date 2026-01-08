Лацио бързо се сдоби със заместник на Гендузи

Полузащитникът на Аякс Кенет Тейлър ще се присъедини към Лацио, потвърди президентът на римския клуб Клаудио Лотито, цитиран от италианските медии.

Според информации в пресата, сделката е на стойност 15 милиона евро плюс 2 милиона евро бонуси. 23-годишният футболист ще подпише договор до лятото на 2030 г. Той ще премине медицински преглед в Рим в петък.

През сезон 2025/26 нидерландецът изигра 19 мача, в които отбеляза два гола и даде четири асистенции. Общо Тейлър има 184 мача за Аякс, в които отбеляза 36 гола и даде 27 асистенции.

Лацио си осигури и още едно зимно попълнение - сръбския нападател Петър Ратков от РБ Залцбург.

„Ратков е играч, когото следим от дълго време. Дори изпратихме скаут на мача Болоня - Залцбург. Знаем всичко за него, той е много бърз и притежава качества, от които Лацио се нуждаеше", каза Клаудио Лотито.

