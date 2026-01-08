Матео Гендузи пристигна в Истанбул, за да подпише с Фенербахче

Френският национален халф Матео Гендузи, който се сбогува с Лацио в сряда вечерта, вече пристигна в Истанбул, където трябва да подпише договор с Фенербахче, съобщиха от турския гранд, цитиран от АФП.

"Футболистът бе поканен в Истанбул, за да завърши преговорите и да премине медицински прегледи", написаха от Фенербахче в профила си в социалната мрежа X.

Според пресата в Турция Фенербахче е приготвил 30 милиона евро за привличането на бившия футболист на Арсенал и Олимпик Марсилия, който играе за Лацио от 2023. Гендузи ще подпише договор с Фенербахче за пет години и половина, като има опция и за още един сезон.

26-годишният Матео Гендузи ще играе в пето европейско първенство след Франция, Англия, Германия и Италия.

Халфът има 14 мача и два гола за националния тим на Франция, а с Фенербахче ще играе в Лига Европа, където тимът от Истанбул е на 12-о място в класирането в момента.

Гендузи се опитва да се върне и в отбора на "петлите" за Световното първенство през 2026, но не е викан от селекционера Дадие Дешан в последните две години. Той има и мисията да помогне на Фенербахче да стане шампион, като титлата убягва на тима от 2014.