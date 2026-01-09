Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на турнир в Турция

Българската тенисистка Денислава Глушкова отпадна на четвъртфиналите на единично на турнира на червени кортове в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Седмата поставена в схемата българка загуби от испанката Карлота Мартинес Сирес със 7:5, 1:6, 1:6 за 3:15 часа на корта.

Глушкова спечели първия сет, след като направи пробив в 12-ия гейм, но в следващите две части успя да вземе общо само два гейма и отпадна от надпреварата.

Българката, която заема 391-а позиция в световната ранглиста на УТА, преди тази среща записа две поредни победи.