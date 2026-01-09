Легенда на Барса е сред фаворите за нов мениджър на Манчестър Юнайтед

Шави Ернандес е безработен след раздялата си с Барселона през май 2024 година, но името му отново започва да се завърта около една от най-горещите треньорски позиции в Европа. В последните месеци испанецът неведнъж беше спряган за Манчестър Юнайтед, а ситуацията на „Олд Трафорд“ се промени окончателно по-рано тази седмица с уволнението на Рубен Аморим.

Ръководството на „червените дяволи“ високо цени работата и философията на 45-годишния специалист, но към този момент между двете страни не са водени конкретни разговори. Това потвърди и трансферният експерт Фабрицио Романо, който уточни, че Шави остава в полезрението на клуба, но без официален контакт засега.

Бившият наставник на Барселона е отворен към идеята един ден да поеме отбор от Висшата лига и гледа положително на подобно предизвикателство, макар че на този етап няма нищо конкретно на масата.

Така Шави Ернандес продължава да бъде сред обсъжданите варианти за нов мениджър на Манчестър Юнайтед, а в близките дни или седмици ще стане ясно дали интересът ще прерасне в реални преговори.