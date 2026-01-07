Оле Гунар Солскяер е пред завръщане в Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед подготвя ключови разговори с Оле Гунар Солскяер и Майкъл Карик, които са сред основните кандидати за поста временен мениджър на отбора, информират британските медии. Срещите са част от процеса по търсене на решение след раздялата с Рубен Аморим.

Португалецът беше освободен от длъжност в понеделник, след като водеше „червените дяволи“ от ноември 2024 година. За днешния мач от Висшата лига срещу Бърнли тимът ще бъде воден от Дарън Флетчър, който поема ролята на временен наставник в преходния период.

Според информация на The Athletic, клубното ръководство възнамерява да назначи временен мениджър до края на сезона, а след това да направи цялостен анализ и да избере дългосрочен вариант за поста. Очаква се Флетчър да остане начело поне за още един двубой след срещата с Бърнли.

След предварителните разговори, проведени във вторник, Солскяер се очертава като фаворит за завръщане на „Олд Трафорд“, но финално решение ще бъде взето след лични срещи с всички кандидати. Норвежецът вече има опит начело на Манчестър Юнайтед, след като води отбора в периода 2018–2021 година.