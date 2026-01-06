БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Джони Евънс се завръща в Манчестър Юнайтед

Спорт
джони еванс сложи своята кариера
Снимка: БТА
Джони Евънс ще бъде част от треньорския щаб на Манчестър Юнайтед, след като се завръща на „Олд Трафорд“ като помощник на временния мениджър Дарън Флетчър, съобщи "Би Би Си".

Бившият национал на Северна Ирландия заемаше поста ръководител на футболните операции на клуба от миналото лято, назначение, което дойде непосредствено след края на състезателната му кариера. През декември обаче 38-годишният Евънс се раздели с тази роля, а сега се включва директно в работата на първия отбор, като асистент на своя дългогодишен съотборник.

Флетчър пое временно ръководството на тима, след като в понеделник Манчестър Юнайтед се раздели с Рубен Аморим. Новият тандем ще бъде изправен пред бързо предизвикателство, тъй като „червените дяволи“ имат два важни мача в близките дни – срещу Бърнли във Висшата лига и срещу Брайтън в турнира за Купата на Футболната асоциация.

Джони Евънс има дълга история с клуба, като защитава цветовете на Манчестър Юнайтед в периода 2006–2015 година, а след завръщането си носи екипа на тима и между 2023 и 2025-а, преди да сложи край на активната си кариера.

#Джони Еванс #ФК Манчестър Юнайтед

