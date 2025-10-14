Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък

След триумфа на американския президент Доналд Тръмп в Близкия изток, сега вниманието му се насочва отново към прекратяването на войната в Украйна. В петък американският държавен глава ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски. Ще получи ли Киев ракети "Томахоук", кого вижда американският държавен глава като фактор за намиране на дипломатическо решение за войната в Украйна и как реагира Москва?

Вашингтон и Киев потвърдиха срещата между президентите Тръмп и Зеленски, трета от началото на втория мандат на американския държавен глава. Основната тема - укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна и доставка на далекобойни оръжия, и по-конкретно ракети "Томахоук". Те могат да поразяват цели дълбоко на територията на Русия, включително в Москва. Според източници на изданието Ню Йорк Таймс, Вашингтон ще може да достави между 20-50 ракети, като крайната цел е да бъде накарана Русия да седне на масата за преговори. След мира в Газа, моментът не бива да се изпуска, написа във фейсбук президентът Зеленски.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Сега, когато войната в Близкия изток приключва, е важно да не се изгуби импулсът за мир. Войната в Европа също може да свърши. За това лидерството на Съединените щати и на останалите ни партньори е изключително важно."

На връщане от Египет, където беше подписано споразумението за примирие в Газа, Доналд Тръмп заяви, че турският му колега - Реджеп Ердоган, може да изиграе ключова роля за мира в Украйна.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ердоган може. Той е уважаван в Русия, за Украйна не мога да ви кажа, но той е уважаван от Путин, а той е мой приятел. Виждате, разбирам се със силните, не се разбирам със слабите. ... Ердоган беше чудесен с мен. Знаете ли, когато НАТО имат проблем с Ердоган, което често се случва, ми се обаждат да говоря с него. И винаги ми се получава да се разберем! Нали така!"

В Москва - първоначално заявиха, че доставка на ракети "Томахоук" на Киев ще предизвика сериозна ескалация, но след това казаха, че ще коментират казуса след срещата Зеленски - Тръмп. От Кремъл приветстваха желанието на Тръмп да се фокусира върху Украйна.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Приветстваме потвърждаването на политическата воля да се търсят пътища за мирно регулиране. Вече познаваме добре пратеникът на Съединените щати г-н Уиткоф - той е ефективен. Доказа способностите си в Близкия Изток. Надяваме се, че неговият талант ще допринесе и по украинското направление."

Победата на Тръмп в Газа му е подсказала как да спре и войната в Украйна, пише изданието "Уол Стрийт Джърнъл". Според публикацията, ключовата дума е натиск. Моментът е решаващ за драстични финансови санкции срещу Русия, чиято икономика и без това е на границата на криза. Анализатори посочват, че Вашингтон постепенно променя стратегията си и започва да разбира тази на Киев - повече оръжия и по-малко преговори. Дали обаче тя е печеливша - срещата Тръмп - Зеленски няма да даде точен отговор, но поне ще зададе тон.



А масираните руски въздушни удари срещу Украйна продължават. Обект на последната беше Харков - вторият по-големина град в страната. Резултатът - 30 000 без ток, засегната болница и учебно заведение. Русия съобщи за успехи на фронта в района на Донецк и Купянск.



