Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт

Американският президент Доналд Тръмп ще има работен обяд с украинския лидер Володимир Зеленски във Вашингтон в петък, съобщи Белият дом.

Кремъл заяви, че засега няма предвиден телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп по евентуална доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, както се закани американският президент. Той обяви, че може да заплаши руския си колега с доставки на крилати ракети на Киев, ако Русия не сложи край на войната.

"Томахоук" имат далекобойност 2 500 километра и може да достигнат Москва от украинска територия. От Киев първият дипломат на Евросъюза Кая Калас изрази подкрепа за всички средства, които правят Украйна по-силна, а Русия - по-слаба.