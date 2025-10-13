БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:45 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт

Мартин Гицов
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Кремъл заяви, че засега няма предвиден телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп по евентуална доставка на ракети "Томахоук" на Украйна

Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт
Американският президент Доналд Тръмп ще има работен обяд с украинския лидер Володимир Зеленски във Вашингтон в петък, съобщи Белият дом.

Кремъл заяви, че засега няма предвиден телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп по евентуална доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, както се закани американският президент. Той обяви, че може да заплаши руския си колега с доставки на крилати ракети на Киев, ако Русия не сложи край на войната.

"Томахоук" имат далекобойност 2 500 километра и може да достигнат Москва от украинска територия. От Киев първият дипломат на Евросъюза Кая Калас изрази подкрепа за всички средства, които правят Украйна по-силна, а Русия - по-слаба.

"Всеки път, когато руски дрон или самолет наруши въздушното ни пространство, има риск от ескалация, неволна или не. Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт. За да избегнем войната трябва да превърнем икономическата мощ на Европа във военно възпиране", каза Кая Калас - ръководител на дипломацията на ЕС.

