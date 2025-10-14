100 000 белгийци на протест срещу пенсионната реформа

Мащабна стачка в Белгия спря полети и наруши обществения транспорт, учебния процес и административните услуги. 100 000 протестиращи, според организаторите, се събраха в столицата Брюксел.

Синдикатите възразяват срещу въвеждането на системата бонус-малус за пенсии, която ограничава по-ранното пенсиониране и въвежда бонус от 2 процента за всяка допълнително отработена година. Демонстрациите са срещу реформата на пенсиите за държавни служители, военни и машинисти и новите правила за нощния труд. Предвиждат се и съкращения в образованието и социалната сфера във френскоговорящата област Валония.