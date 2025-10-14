Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките престанаха, но не и насилието

Несигурност и предизвикателства - ден след като Израел си върна 20-те живи заложници, а стотици палестински затворници бяха освободени.

По силата на споразумението между Израел и Хамас бомбардировките в Газа престанаха, но не и насилието.

Седем души са били убити при два отделни инцидента в палестинската територия. Израелската армия заяви, че е открила огън, след като няколко души са нарушили линията на изтегляне на израелските сили в Газа.

Съобщава се за саморазправа на Хамас с представители на други фракции. Израел идентифицира телата на четиримата заложници, които Хамас предаде.

Расте недоволството сред семействата на останалите загинали в плен, чиито тела все още не са върнати.

С изгрева на слънцето започна разчистването разрушенията в Газа. Според оценки на Програмата на ООН за развитие 80% от сградите в палестинската територия са унищожени или пострадали.

В град Газа този дял е 92 на сто.

Изчисленията са, че най-малко 55 милиона тона отломки трябва да бъдат премахнати. Работата е деликатна и заради търсенето на загинали, включително заложници.

Кристиан Кардон, говорител на Международния комитет на Червения кръст:

"Издирването на човешки останки е дори по-голямо предизвикателство, отколкото освобождаването на живи хора. Има риск да отнеме много време. Казваме на страните е, че това трябва да бъде основен приоритет".

Според ООН, ЕС и Световната банка ще са необходими поне 70 милиарда долара, за да стане Газа отново място за нормален живот. Хуманитарни организации призовават за отварянето на всички гранични пунктове, за да се улесни влизането на камиони с помощи.

Саед, разселен палестинец:

"Подкрепям всяко усилие, което ще донесе сигурност и стабилност и ще съживи икономиката, за да са добре хората. Уморени сме".

След изтеглянето на израелските сили бойци на Хамас отново патрулират по улиците на Газа. Има информация за сблъсъци с въоръжени членове на други фракции и престъпни групи, за някои от които се твърди, че се ползват с подкрепата на Израел.

снимки: БТА

В социалните мрежи се разпространява видео с публичната екзекуция на предполагаеми бивши сътрудници на Хамас.

Междувременно израелските сили обявиха, че предадените от Хамас четирима мъртви заложници са идентифицирани, но оповести имената само на двама от тях.

ГайИлуз е бил ранен, докато се опитвал да избяга от нападението на фестивала "Нова".

Предполага се, че е починал, тъй като не е получил адекватно лечение. Смята се, че студентът от Непал Бипин Джоши е бил убит в плен още в първите дни на войната. Вчера Форумът на семействата на отвлечените и изчезнали хора призова израелското правителство да се откаже от примирието, тъй като Хамас е нарушил сделката, предавайки телата само на четирима заложници.

Тал Ривнер-Зарзар, адвокат:

"Като адвокат смятам, че и другата страна трябва да изпълни ангажимента си. Наистина се надявам, че тези майки и бащи, тези семейства ще си върнат телата на близките им и те ще бъдат погребани тук, в Израел. Това е много важно".

Възстановяването на освободените живи 20 израелски заложници продължава и те остават в болница.

След първоначалния оптимизъм за край на войната, остават неизвестни. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е в процес на договаряне на следващата фаза от неговия план.