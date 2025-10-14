"Катаджиите се крият като партизани": Арести в "Пътна полиция" в Хасково

Арести в "Пътната полиция" в Хасково. Служители на сектора бяха задържани по подозрение за участие в схема за регистрация на автомобили.

Операцията е на Националната полиция и Вътрешна сигурност на МВР.

Извършени са обиски и изземвания.

Задържаните са служители на канала, които са били наблюдавани от месеци. С белезници сутринта се оказа и жена, сочена за посредник в схемата.

Елена Писачева:

Те спрягат мен в някаква схема и ми искат документи, аз се занимавам с регистрация на автомобили, вътре можете да влезете в офиса да видите имам над 5000 пълномощни безсрочни от физически лица и фирми. Не участвам в такива схеми, просто явно съм натопена.

Според бивши служители на системата, има начини да се регистрира нередовна кола, а схемите действат от години.

Тенчо Тенев, бивш шеф на „Пътна полиция”:

Хваща си посредникът механик на каналите или инспектор, затварят си очите, регистрират автомобила и всичко това минава по определена схема, по опредено плащане. Между 200 и 1000 лева например, за да ти оправят автомобил.

Каналът остана затворен часове наред. Хора от други части на областта се оказаха в капан. А липсата на информация изнерви чакащите от часове.

снимки: БГНЕС

Иван Костадинов:

От сутринта съм тука, казаха да паркираме и чакаме и сега ни назад не можем да си отиваме, мина и срокът, от Тополовград съм, не мога да си отида. Атанас Кирев:

На ден по двама - трима трябва да арестуват. Катаджиите се крият като партизани, катаджиите трябва да стоят срещу тебе, като ги видим да ни респектират, да намалиме, да свикнем, а те излизат изведнъж, палката и така нататък, някой път даваме, някой път си искат.

Според официалното съобщение на МВР разследването е свързано с предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения.

Оттам не уточниха колко и кои са задържаните.