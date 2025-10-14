БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Любо Ганев: Решението беше тежко, но най-доброто

Чете се за: 04:37 мин.
Спорт
Президентът на федерацията коментира решението в интеревю за БНТ.

Любо Ганев
София, а не Варна ще бъде домакин на двубоите от Евроволей 2026 г. Това стана ясно след извънредно заседание на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол. След заседанието президентът на федерацията Любо Ганев аргументира решението пред БНТ.

„Аз мисля, че не е имало битка. Ние сме за националния отбор на България като федерация сме длъжни да подсигурим най-добрите условия на щаба и на играчите. Единствените разисквания бяха, че капацитетът на залата в София е по-голям със 7500 места. Това означава, че за 7 домакински мача са 52 500 човека повече, които ще имат възможност да посетят на живо и да подкрепят българския отбор. Това беше единственият фактор. Ние няма как да разделяме общините и това е правилното. Поради тази причина ние, ръководството на БФВ, сложихме всички плюсове и минуси на масата и мисля, че се постарахме да вземем най-доброто решение за българския волейбол. Видяхте колко хора дойдоха на посрещането на площада. Ще кажа само, че във всяка една зала винаги има около 2000 блокирани места – за официални лица, журналисти, семействата на волейболистите. Така че никога не сме продавали повече от 3000 билета при пълна зала. ”, коментира Ганев пред БНТ.

Той добави, че се очаква огромна полска агитка за срещите.

От поляците очакваме поне 3000 зрители. Имаше опасност срещу Полша да играем пред повече полски фенове. Един колега каза, че дори и в Петрич да имаше по-голяма зала и там щяхме да пратим отбора. Апелирам всички фенове, независимо от кой град в България, да дойдат. Имаме нужда от подкрепата на феновете, те са нашия седми играч”, добави Любо Ганев.

„Бяхме заявили Варна. Всичко бе готово, но момчетата станаха световни вицешампиони и трябваше да изберем най-доброто за тях. Възможността това да го направим стана ясна, след като се прибрахме в София от Филипините и посрещнахме отбора по подобаващ начин. Президентът на Европейската конфедерация по волейбол (CEV) Роко Сикирич ми се обади, да пита дали нямаме по-голяма зала? “Имаме за 12 500 зрители, може ли да го направим там?”, го попитах аз. После говорихме с министъра на младежта и спорта Иван Пешев и с Национална спортна заза, за да кажат, че залата е свободна, както и със Столичния общински съвет, дали няма да откажат. Те казаха: “ОК! Ние ще дадем повече от Варна, защото всичко в София е по-скъпо." Получихме в петък всички документи от CEV за преместването, от ММС също получихме подкрепа”, каза още Ганев.

„Днес се обадих на областната управителка на Варна: Както те искат най-доброто за Варна, така и ние искаме най-доброто за волейбола. Това и казах. Разбирам ги, но…“, добави Ганев.

Президентът на БФ Волейбол коментира и дали е бил разглеждан вариант двата града – София и Варна, да домакинстват.

„Да, беше разглеждан такъв вариант, но ние имаме възможност да сменим градовете само в първата или втората фаза. Първата фаза са 5 мача. Мислехме и другия вариант – осминафиналите и четвъртфиналите да са във Варна. Но, обикновено това са по-интересните мачове и се отива в по-голяма зала. Нямаше как да го направим. Обещах на община Варна, че ще се опитаме да ги компенсираме. Ние не трябва да си губим тези перфектни отношения. Решението беше тежко, но най-доброто“, завърши Ганев.

Цялото интервю с Любо Ганев вижте във видеото!

