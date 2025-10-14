БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

Предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Чете се за: 00:40 мин.
Деца
Министърът на образованието ще предложи обществено обсъждане на идеята за забрана на достъпа до социални мрежи като Facebook, Instagram и TikTok за деца под 15-годишна възраст. Причини за обсъждането включват опасности от онлайн тормоз, фалшиви новини и интернет зависимост.

В България законът позволява профили за деца над 13 г., но експерти и родители настояват за по-строг контрол. Сходни тенденции има по света – САЩ изискват родителско съгласие за създаване на профил на непълнолетни, а Франция обсъжда забрана за деца под 15 г.

Днес ви питаме: Джобните за пестене ли са или за харчене?
Днес ви питаме: Джобните за пестене ли са или за харчене?
Новините 14.10.2025 г.
Чете се за: 03:37 мин.
Бургаският зоопарк се похвали с ново бебе алпака
Чете се за: 00:17 мин.
Калоян Гешев – световен шампион по умствена калкулация
Чете се за: 00:25 мин.
Лоши средни резултати на Националното входно ниво по математика
Чете се за: 00:27 мин.
Новините 13.10.2025 г.
Чете се за: 03:55 мин.

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
