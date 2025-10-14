Предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Министърът на образованието ще предложи обществено обсъждане на идеята за забрана на достъпа до социални мрежи като Facebook, Instagram и TikTok за деца под 15-годишна възраст. Причини за обсъждането включват опасности от онлайн тормоз, фалшиви новини и интернет зависимост.

В България законът позволява профили за деца над 13 г., но експерти и родители настояват за по-строг контрол. Сходни тенденции има по света – САЩ изискват родителско съгласие за създаване на профил на непълнолетни, а Франция обсъжда забрана за деца под 15 г.