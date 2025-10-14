БНТ
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
15:29, 14.10.2025
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
14:15, 14.10.2025
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
12:33, 14.10.2025
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
11:55, 14.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Деца
Днес ви питаме: Джобните за пестене ли са или за харчене?
от
БНТ
18:23, 14.10.2025
Чете се за: 00:05 мин.
Деца
18:21, 14.10.2025
Предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години
18:11, 14.10.2025
Новините 14.10.2025 г.
18:03, 14.10.2025
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
18:03, 14.10.2025
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
17:35, 14.10.2025
Любо Ганев: Решението беше тежко, но най-доброто
17:23, 14.10.2025
Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък
17:21, 14.10.2025
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Как учениците харчат джобните си пари? Вижте отговорите в нашата анкета.
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
4
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
5
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Предложение за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години
Новините 14.10.2025 г.
18:11, 14.10.2025
Чете се за: 03:37 мин.
Бургаският зоопарк се похвали с ново бебе алпака
18:38, 13.10.2025
Чете се за: 00:17 мин.
Калоян Гешев – световен шампион по умствена калкулация
18:28, 13.10.2025
Чете се за: 00:25 мин.
Лоши средни резултати на Националното входно ниво по математика
18:24, 13.10.2025
Чете се за: 00:27 мин.
Новините 13.10.2025 г.
18:07, 13.10.2025
Чете се за: 03:55 мин.
Водещи новини
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
17:21, 14.10.2025
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
17:48, 14.10.2025
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
15:27, 14.10.2025
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
19:00, 14.10.2025
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
18:03, 14.10.2025
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я...
18:41, 14.10.2025
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
18:03, 14.10.2025
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село...
15:00, 14.10.2025
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
