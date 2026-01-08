Художествената гимнастика в България с нов дом: започва разширението на база „Раковски“

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева обяви дългоочаквана новина – всички документи за старта на строежа на разширението на националната база „Раковски“ вече са готови и скоро се очаква първата копка.

След осем години забавяния и административни процедури проектът получава зелена светлина. Новината беше съобщена на Ивановден и беше определена като исторически момент за българската художествена гимнастика.

Раева благодари на министъра на спорта Иван Пешев за бързото придвижване на документите, както и на кмета на София Васил Терзиев за съдействието. Благодарности бяха отправени и към екипа, изготвил архитектурния проект.

Новата зала ще осигури модерни условия за тренировки на националния отбор и клубовете в страната и се очаква да се превърне в силен стимул за бъдещи световни и олимпийски успехи.