Александър Димитров: Искам по-голяма смелост от играчите

Знаем с какво се захващаме. Това каза националният селекционер Александър Димитров пред БНТ часове преди гостуването на Испания на световна квалификация.



„Знаем, че ще бъде трудно. Но, ако не беше трудно нямаше да сме ние при всички положения. Радваме се, че сме тук. Искаме да вземем максимума и от мача, и от това, че ще играем срещу най-добрите. Искам малко по-голяма смелост от играчите когато владеем топката“, добави още Димитров.

България е с три загуби в групата, докато Испания е на обратния полюс и е убедителен лидер с пълен актив от точки.