Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите

Италианският премиер Джорджа Мелони се превърна в звездата на срещата на върха за мир в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Тя беше единствената жена лидер на форума и се радваше на специално внимание от страна на колегите си.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган я похвали, че изглежда прекрасно, но я посъветва да откаже цигарите.

Забележката на турския лидер развесели както самата Мелони, така и френския президент.

ЕманюелМакрон, който стоеше наблизо, коментира, че това е невъзможно.

снимка: БТА

Ласкави думи за Мелони отправи и американският държавен глава Доналд Тръмп. Докато тя стоеше зад него на сцената в Египет, Тръмп се обърна към нея така:



