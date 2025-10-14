БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите

Ива Стойкова
Всичко от автора
По света
Италианският премиер се превърна в звездата на срещата на върха за мир в египетския курорт Шарм ел Шейх

Снимка: БТА
Италианският премиер Джорджа Мелони се превърна в звездата на срещата на върха за мир в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Тя беше единствената жена лидер на форума и се радваше на специално внимание от страна на колегите си.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган я похвали, че изглежда прекрасно, но я посъветва да откаже цигарите.

Забележката на турския лидер развесели както самата Мелони, така и френския президент.

ЕманюелМакрон, който стоеше наблизо, коментира, че това е невъзможно.

снимка: БТА

Ласкави думи за Мелони отправи и американският държавен глава Доналд Тръмп. Докато тя стоеше зад него на сцената в Египет, Тръмп се обърна към нея така:

Доналд Тръмп, президент на САЩ:
"Тя е красива млада жена. Ако използвате думата "красива" за жена в Съединените щати, това е краят на политическата ви кариера. Но ще поема риска. Къде е тя? Ето я. Нали не те притеснява, че те наричам красива. Защото си красива. Благодаря, че дойде, оценяваме го. Тя е много уважавана в Италия, тя е много успешен политик".

