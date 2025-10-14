Луис де ла Фуенте: България е с нов треньор и изживява много трудни времена

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте е наясно, че отборът на България изпитва затруднения в световните квалификации, а това се вижда със смяната на треньора.

Наставникът е категоричен, че непрестанно работи, за да подобрява представянето си, въпреки че европейската титла често поставя отбора в позицията на фаворит.

"Виждам, че в момента България е с нов треньор и изживява много трудни времена. Предполагам, че с този ход ще опитате да подобрите резултатите си. Трябва да сме много, много добри, за да спечелим. Хората винаги казват, че сме фаворити. А ние се опитваме да подобряваме всеки аспект от играта си във всяка тренировка, във всяка ситуация. Не можем да си позволим да стоим на едно място, трябва да се развиваме непрестанно", сподели той в интервю за БНТ.

Гледайте Испания - България от 21:45 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт! Студийната ни програма започва от 21:00 часа.

Вижте цялото му изказване във видеото.