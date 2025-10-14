БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Колко ще струва Нова година в Банско? - хотелите пълни още от октомври

Хотелиерите отчитат ръст на резервациите, цените за тридневен престой надхвърлят 2800 лева

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Повечето хотели в Банско са заети наполовина за новогодишните празници още от началото на октомври. Хотелиерите отчитат ръст на резервациите в сравнение с миналата година и предлагат специални оферти за по-ранно записване.

Един от хотелите в Банско вече е резервиран наполовина за предстоящите новогодишни празници. Тридневен ол инклузив пакет за двама тук струва над 2800 лева.

Димитър Колев, мениджър на 4-звезден хотел в Банско: "Ранните записвания са атрактивен вариант на резервация, тъй като до определени дати имаме отстъпки с до 30%, което е определено голямо предимство и голям бонус за крайния потребител."

Най-много са туристите от Румъния. На българите им е скъпо, въпреки намаленията.

Тереза: "Би било хубаво някъде на хотел със спа да бъдем. Но определено тук по туристическите места цените са доста нагоре."

Затова част от хората предпочитат да посрещнат празниците в домашна обстановка.

- По-скоро вкъщи.

- И аз така мисля, че в домашна среда е по-спокойно и по-уютно някак си.

А други – в традиционните за региона механи. Кувертите тази година варират от 150 до 200 лева.

Юлия Попова, управител на механа в Банско: "В тази цена ще са включени и напитки, така че да предразположим гостите да си прекарат една хубава Нова година със съпътстващите програми и фолклорни изпълнения."

- Банско е най-хубавото място на света и с удоволствие искаме и Нова година да караме в Банско.

Ръст на резервациите за празниците отчитат и туроператорите. Най-предпочитани дестинации са Северна Македония, Турция, Сърбия и Гърция.

Здравка Чимева, туроператор: "Има много добри оферти. Кухнята им е добра, обслужването им е перфектно. Започват от 200- 250-600 лева, зависи от категорията на хотела, като в тази цена се включва и транспортът."

На пазара има и по-екзотични предложения.

Здравка Чимева, туроператор: "Не всеки може да си го позволи. Могат да стигнат и до 5600 лева, имаме такива за Виетнам и Камбоджа. Зависи от това къде желаят да пътуват, за колко време и къде."

Ива: "Ако съм без деца, да. Обаче съм с двечки и няма как да се случат нещата на Нова година на някое по-интересно място."

Независимо къде ще празнуват, все повече българи избират да планират почивката си от по-рано.

