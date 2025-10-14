Колко ще струва Нова година в Банско? - хотелите пълни още от октомври

Хотелиерите отчитат ръст на резервациите, цените за тридневен престой надхвърлят 2800 лева
Повечето хотели в Банско са заети наполовина за новогодишните празници още от началото на октомври. Хотелиерите отчитат ръст на резервациите в сравнение с миналата година и предлагат специални оферти за по-ранно записване.
Един от хотелите в Банско вече е резервиран наполовина за предстоящите новогодишни празници. Тридневен ол инклузив пакет за двама тук струва над 2800 лева.
Димитър Колев, мениджър на 4-звезден хотел в Банско: "Ранните записвания са атрактивен вариант на резервация, тъй като до определени дати имаме отстъпки с до 30%, което е определено голямо предимство и голям бонус за крайния потребител."
Най-много са туристите от Румъния. На българите им е скъпо, въпреки намаленията.
Тереза: "Би било хубаво някъде на хотел със спа да бъдем. Но определено тук по туристическите места цените са доста нагоре."
Затова част от хората предпочитат да посрещнат празниците в домашна обстановка.
- По-скоро вкъщи.
- И аз така мисля, че в домашна среда е по-спокойно и по-уютно някак си.
А други – в традиционните за региона механи. Кувертите тази година варират от 150 до 200 лева.
Юлия Попова, управител на механа в Банско: "В тази цена ще са включени и напитки, така че да предразположим гостите да си прекарат една хубава Нова година със съпътстващите програми и фолклорни изпълнения."
- Банско е най-хубавото място на света и с удоволствие искаме и Нова година да караме в Банско.
Ръст на резервациите за празниците отчитат и туроператорите. Най-предпочитани дестинации са Северна Македония, Турция, Сърбия и Гърция.
Здравка Чимева, туроператор: "Има много добри оферти. Кухнята им е добра, обслужването им е перфектно. Започват от 200- 250-600 лева, зависи от категорията на хотела, като в тази цена се включва и транспортът."
На пазара има и по-екзотични предложения.
Здравка Чимева, туроператор: "Не всеки може да си го позволи. Могат да стигнат и до 5600 лева, имаме такива за Виетнам и Камбоджа. Зависи от това къде желаят да пътуват, за колко време и къде."
Ива: "Ако съм без деца, да. Обаче съм с двечки и няма как да се случат нещата на Нова година на някое по-интересно място."
Независимо къде ще празнуват, все повече българи избират да планират почивката си от по-рано.