Отново протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев

Протест в защита на задържания варненски кмет Благомир Kоцев се проведе пред Общината във Варна.

За 12-и пореден път протестиращите срещу задържането на Благомир Коцев се събраха пред сградата на Община Варна.

Миналата седмица Софийският апелативен съд определи по-лека мярка за неотклонение "домашен арест" за двамата общински съветници, които бяха задържани със същото обвинение.

На 10 октомври защитата на Коцев внесе искане за преразглеждане на мярката му за неотклонение, но Софийският градски съд за пореден път остави варненския кмет в ареста.

Според протестиращите, задържането на Благомир Коцев е подмяна на вота на варненци.

Протестът ще продължи с шестиве до площад "Независимост" и ще завърши пред Съдебната палата отново с искане за справедливост.

Мярката на Благомир Коцев ще бъде обжалвана на 16 октомври пред Софийският апелативен съд.

