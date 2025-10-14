БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отново протест в защита на варненския кмет Благомир Коцев

от БНТ , Репортер: Нора Бочева
Протестиращите настояха за справедливост

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Протест в защита на задържания варненски кмет Благомир Kоцев се проведе пред Общината във Варна.

За 12-и пореден път протестиращите срещу задържането на Благомир Коцев се събраха пред сградата на Община Варна.

Миналата седмица Софийският апелативен съд определи по-лека мярка за неотклонение "домашен арест" за двамата общински съветници, които бяха задържани със същото обвинение.

На 10 октомври защитата на Коцев внесе искане за преразглеждане на мярката му за неотклонение, но Софийският градски съд за пореден път остави варненския кмет в ареста.

Според протестиращите, задържането на Благомир Коцев е подмяна на вота на варненци.

Протестът ще продължи с шестиве до площад "Независимост" и ще завърши пред Съдебната палата отново с искане за справедливост.

снимки: БГНЕС

Мярката на Благомир Коцев ще бъде обжалвана на 16 октомври пред Софийският апелативен съд.

Вижте повече в прякото включване на Нора Бочева

#протест в защита # Благомир Коцев #Варна

Последвайте ни

