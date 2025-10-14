БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 04:02 мин.
Предложението е на просветния министър Красимир Вълчев, ще инициира дебат по темата

Без социални мрежи за деца под 15 години? Предложението дойде от просветния министър Красимир Вълчев, който ще инициира дебат по темата. Според екипа на Националния център за безопасен интернет ограничения трябва да има.

Напомнят обаче, че такива и в момента има - голяма част от социалните мрежи имат изискване за възраст над 13 години за използването им.

Въпросът е дали когато децата се регистрират, показват реалната си възраст.

Нарушен сън, липса на концентрация, тревожност, зависимост. Това са само част от негативните влияния на социалните мрежи и използването на дигитални устройства върху подрастващите.

Младен Владимиров, психолог: Страхът да не пропуснеш съдържание, страхът, че там се случва нещо и това все повече млади хора, на които сега с новите промени им се взимат телефоните по време на учебни занятия, те споделят, че там някъде във виртуалното се случва нещо, то е живо, то се развива и те подобно на човек, който играе на борсата, трябва постоянно да следят нивата, защото там се случва нещо живо, тази фомофобия тя не е само по отношение на дигиталното, тя е въобще в консуматорското навън.

Все по-често вече се говори и за дигитална абстиненция - състояние, което напомня на това на зависими от наркотични вещества. Затова психолози съветват:

Младен Владимиров, психолог: Около половин час ползване на технология каква да е, около час, час и половина фокусирана работа, така наречения дуйп уърк - четене на книга, редене на пъзел, строене на конструктор, бордова игра, дори ако щете чистене на леща и фаусл, нещо, което да успее да те фокусира, да те концентрира, защото тази концентрация и внимание са изключително важни.

От Центъра за безопасен интернет горещо препоръчват да се фокусираме не върху забраните, а върху развиването на дигитално-медийни умения при децата.

Зорница Трифонова, Национален център за безопасен интернет: Още от 1 клас би трябвало да се развиват тези умения у децата, ние сме първите учители и родители, които отглеждаме дигитални деца. Те се раждат в този свят и все повече ще го използват. Важно е да ги учим как да го използват. Така, както ги учим как да пресичат улицата, по същия начин трябва да ги учим как да ползват онлайн пространството и съответно социалните мрежи. Всъщност това децата да не знаят как да използват онлайн пространството е по-страшно от това, че те го ползват.

Какви са мотивите на образователния министър да предложи забраната?

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Към момента не сме взели решение да предложим забрана, а сме взели решение да инициираме дебат. Моето лично мнение е, че трябва да има ограничение, защото ми се струва, че имаме доста доказателства, дори крещящи доказателстгва, че мрежите имат зловредно въздействие върху детския мозък. Нека да чуем повече мнения.

И докато при децата, за да има пълна забрана за социални мрежи, първо трябва да има редица обсъждания и дискусии, все повече млади хора сами решават да си направят дигитален детокс.

