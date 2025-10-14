БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът на Испанската футболна федерация поздрави България и своя приятел Христо Стоичков в интервю за БНТ.

Рафаел Лусан: Испания разполага с много силен тим, в който имам огромна вяра
Президентът на Испанската футболна федерация Рафаел Лусан отличи качествата на националния отбор на страната, преди мача с България.

Гледайте срещата от 21:45 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на нашия сайт! Студийната ни програма започва в 21:00 часа. Испанецът се надява да види интересен мач между двата тима.

"От позицията на лидер в групата нека изживеем тази нощ и да се насладим на хубав мач между Испания и България. Естествено, че искаме да спечелим този двубой и да продължим да сме първи в класирането с поглед към световното първенство през 2026 година", сподели той в интервю за БНТ.

Политикът признава, че Испания разполага с добър отбор, но не иска да коментира шансовете за спечелване на световното първенство догодина.

"Първо трябва да се класираме, това е задачата, защото още е прекалено рано да се правят такива сметки. Все пак не мога да отрека, че Испания разполага с много силен тим. Отделно от това винаги играем много добре. Изградена е подходящата селекция от футболисти и аз имам огромна вяра в този отбор. Това, което допълнително помага на треньора, е, че са много убедените като колектив. Дано да имаме още по-добри резултати", допълни политикът.

Според него е важно градове като Валядолид да посрещат мачове на националния отбор.

"Наистина е от съществено значение за града. Аз също ще бъда на стадиона. Подобни събития обединяват жителите на околността и съм сигурен, че на стадион "Хосе Сория" ще бъде пълен и всички ще се радват и подкрепят Испания. Затова нека си пожелаем да изживеем един спектакъл", добави Лусан.

Ръководителят на футболната централа поздрави България и своя приятел Христо Стоичков.

"Имах възможност да се видя с него, когато бях в София и сега искам да му изпратя една прегръдка, която не е само за него, но и за цяла България, също и за нашата страна. Искаше ми той да бъде тук тази вечер, но за жалост това няма да стане. Поздрави на цяла България и на Христо", завърши испанецът.

