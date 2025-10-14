Стачка в Гърция: Протести срещу планиран 13-часов работен ден по избор

Транспортът и услугите в Гърция днес са ограничени заради обща стачка. Протестите са срещу планирано удължаване на работния ден по избор до 13 часа. Освен транспортни работници, стачкуват и докери, учители, лекари и журналисти от основните гръцки синдикати в обществения и частния сектор.

Синдикатите в обществения сектор обявиха, че 24-часовата национална стачка е „в деня на дебата в парламента по законопроекта срещу работническата класа, който утвърждава 13-часовия работен ден и превръща работника на 21-ви век в работник без права“.

Панагиотис Цокос, ген. секретар на Федерацията по енергетика: „В продължение на век се борим да намалим осемчасовия работен ден до седем или шестчасов. В организираните страни в Европа той се е превърнал в шестчасов работен ден и четиридневна работна седмица.“

Консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис уверява, че планираната реформа не е задължителна и ще се прилага само до 37 дни в годината. Освен това управляващите казват, че заради ниските заплати много гърци работят на две места, а с новите правила ще могат да работят по 13 часа при един работодател.

Опозиционните партии и синдикатите обаче твърдят, че работниците рискуват да бъдат уволнени, ако откажат да работят по-дълго.

Гиоргос Гогос, председател на Федерацията на докерите: „Те искат да работим от изгрев до изгрев, искат гъвкавост в 13-часовия работен ден, неплатен извънреден труд с по-малко осигурителни вноски.“

Гръцките синдикати настояват още да се върнат 13 и 14 заплати, спрени по време на финансовата криза в страната. А спорният законопроект ще се гласува утре и се очаква да бъде приет.