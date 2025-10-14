БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Стачка в Гърция: Протести срещу планиран 13-часов работен ден по избор

По света
Протестират транспортни работници, докери, учители, лекари и журналисти

Транспортът и услугите в Гърция днес са ограничени заради обща стачка. Протестите са срещу планирано удължаване на работния ден по избор до 13 часа. Освен транспортни работници, стачкуват и докери, учители, лекари и журналисти от основните гръцки синдикати в обществения и частния сектор.

Синдикатите в обществения сектор обявиха, че 24-часовата национална стачка е „в деня на дебата в парламента по законопроекта срещу работническата класа, който утвърждава 13-часовия работен ден и превръща работника на 21-ви век в работник без права“.

Панагиотис Цокос, ген. секретар на Федерацията по енергетика: „В продължение на век се борим да намалим осемчасовия работен ден до седем или шестчасов. В организираните страни в Европа той се е превърнал в шестчасов работен ден и четиридневна работна седмица.“

Консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис уверява, че планираната реформа не е задължителна и ще се прилага само до 37 дни в годината. Освен това управляващите казват, че заради ниските заплати много гърци работят на две места, а с новите правила ще могат да работят по 13 часа при един работодател.

Опозиционните партии и синдикатите обаче твърдят, че работниците рискуват да бъдат уволнени, ако откажат да работят по-дълго.

Гиоргос Гогос, председател на Федерацията на докерите: „Те искат да работим от изгрев до изгрев, искат гъвкавост в 13-часовия работен ден, неплатен извънреден труд с по-малко осигурителни вноски.“

Гръцките синдикати настояват още да се върнат 13 и 14 заплати, спрени по време на финансовата криза в страната. А спорният законопроект ще се гласува утре и се очаква да бъде приет.

