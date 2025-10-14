БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Младежкият национален отбор на България победи Чехия след обрат с късен гол на Петко Панайотов

Победа за Тодор Янчев в домакинския му дебют.

евроквалификация u21 българия чехия галерия
Младежкият национален отбор на България до 21 години постигна ценна победа с 2:1 срещу Чехия в среща от квалификациите за европейското първенство по футбол в тази възрастова група.

Българският състав изигра много силен мач на стадион "Георги Бенковски" в Пазарджик и успя да стигне до обрат с голове на Никола Илиев и Петко Панайотов, като и за двете попадения асистира халфът на Славия Кристиян Балов.

Срещата бе домакински дебют за новия селекционер на тима Тодор Янчев, за когото това е първа победа на поста след поражението в гостуването на фаворита в групата Португалия с 0:3 миналата седмица.

Чехите поведоха в 30-а минута с попадение на Матей Шин, който бе изведен на стрелкова позиция и не остави шансове на вратаря Пламен Андреев.

"Лъвчетата" отговориха четири минути по-късно, когато Никола Илиев получи топката от Балов и хладнокръвно я прати в мрежата.

Играчите на Тодор Янчев започнаха с натиск втората част, като Никола Илиев, Борислав Рупанов и Петко Панайотов направиха пропуски. Удар с глава на защитника на ЦСКА Теодор Иванов пък срещна дясната греда в 63-ата минута.

Силната игра на българските младежи бе възнаградена пет минути преди края на редовното време, когато Петко Панайотов получи топката от Балов в наказателното поле и майсторски я насочи в долния ляв ъгъл за победата с 2:1.

България заема трето място в група В със 7 точки, с две по-малко от втория в класирането тим на Чехия, за който това е първа загуба в кампанията. Лидер е Португалия, който има 12 точки и е фаворит за първото място, даващо право на директна квота за Европейското първенство.

#Български национален отбор по футбол за младежи до 21 г.

