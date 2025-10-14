БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч.
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
НА ЖИВО: Испания - България, 2:0
3
НА ЖИВО: Испания - България, 2:0
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
4
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
5
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
6
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 14.10.2025 г., 12:25
Спортни новини 14.10.2025 г., 12:25
Спортни новини 14.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 14.10.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 13.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.10.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 13.10.2025 г., 12:25 Спортни новини 13.10.2025 г., 12:25
Спортни новини 13.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 13.10.2025 г., 06:30 ч.
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата" Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Без социални мрежи за деца под 15 години? Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък
Чете се за: 04:37 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ