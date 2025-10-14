БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Християн Петров: Трябва да покажем максимума срещу Испания

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Запази

Националът на България смята, че той и съотборниците му са длъжни да извадят най-доброто от себе си.

християн петров покажем максимума испания
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Българският национал Християн Петров е категоричен, че отборът трябва да покаже всичко, на което е способен, ако иска да постигне резултат срещу Испания.

Гледайте двубоя от 21:45 часа пряко по БНТ 1, БНТ 3 и на ТУК!

"Тежко е след мача с турците. Трябва да покажем най-доброто от себе си и да покажем максимума. Който и да играе за испанците, не смятам, че ще бъде по-лесно. Трябва да се отпуснем и да се опитаме да играем футбол. Играем на страхотен стадион, при страхотни условия, срещу, може би, най-добрия отбор в света", сподели той в интервю за БНТ.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

НА ЖИВО: Испания - България, ясни са съставите
НА ЖИВО: Испания - България, ясни са съставите
Гледайте Испания - България от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3!...
Чете се за: 01:17 мин.
#Национален отбор на Испания по футбол #Български национален отбор по футбол за мъже #Християн Петров

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
НА ЖИВО: Испания - България, 2:0
3
НА ЖИВО: Испания - България, 2:0
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
4
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
5
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
6
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Видео

НА ЖИВО: Испания - България, 2:0
НА ЖИВО: Испания - България, 2:0
Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 14.10.2025 г., 20:50 ч.
Рафаел Лусан: Испания разполага с много силен тим, в който имам огромна вяра Рафаел Лусан: Испания разполага с много силен тим, в който имам огромна вяра
Чете се за: 02:45 мин.
Луис де ла Фуенте: България е с нов треньор и изживява много трудни времена Луис де ла Фуенте: България е с нов треньор и изживява много трудни времена
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Димитров: Искам по-голяма смелост от играчите Александър Димитров: Искам по-голяма смелост от играчите
Чете се за: 01:25 мин.
Любо Ганев: Решението беше тежко, но най-доброто Любо Ганев: Решението беше тежко, но най-доброто
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Без социални мрежи за деца под 15 години? Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Тръмп и Зеленски ще се срещнат в петък
Чете се за: 04:37 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ