Християн Петров: Трябва да покажем максимума срещу Испания

Българският национал Християн Петров е категоричен, че отборът трябва да покаже всичко, на което е способен, ако иска да постигне резултат срещу Испания.

"Тежко е след мача с турците. Трябва да покажем най-доброто от себе си и да покажем максимума. Който и да играе за испанците, не смятам, че ще бъде по-лесно. Трябва да се отпуснем и да се опитаме да играем футбол. Играем на страхотен стадион, при страхотни условия, срещу, може би, най-добрия отбор в света", сподели той в интервю за БНТ.

