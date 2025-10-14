НА ЖИВО: Испания - България, ясни са съставите

След поражението от Турция с 1:6 у дома, българският национален отбор има тежко гостуване на Испания във Валядолид във втория двубой на Александър Димитров начело на трикольорите.

Европейският шампион ще приеме "лъвовете" без голяма част от звездите си, сред които Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри и Фабиан Руис.

Ще успее ли тимът ни да се противопостави на иберийците и да се реваншира за загубата си с 0:3 в София?

Отговорът идва на 14 октомври.

Гледайте Испания - България във вторник вечер от 21:45 ч. пряко по БНТ 1 и БНТ 3! Студиото ни започва в 21:00.

Стартови състави:

Испания: 23. Унай Симон, 12. Педро Поро, 3. Робин Льо Норман, 10. Аймерик Лапорт, 17. Алехандро Грималдо, 18. Мартин Субименди, 20. Педри, 6. Микел Мерино, 16. Алекс Баена, 21. Микел Оярсабал, 19. Саму Омородион

България: 21. Светослав Вуцов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 3. Атанас Чернев, 22. Димитър Велковски, 4. Илия Груев, 14. Филип Кръстев, 23. Станислав Шопов, 17. Мартин Минчев, 11. Кирил Десподов, 10. Радослав Кирилов