Микел Мерино: Най-важно е отборът да печели, а не кой бележи

Националът на Испания Микел Мерино смята, че той и всички негови съотборници подхождат отговорно и категорично към всяко едно изпитание, което застава на пътя на тима.

Полузащитникът на "Ла Фурия" се разписа на два пъти при победата над България с 4:0

"Щастлив съм. Най-важно е отборът да печели, а не кой бележи. Щастлив съм, че отбелязах на два пъти. Играхме много добре и пресирахме високо противника. Всички момчета дадоха всичко от себе си. Всеки, който дойде в националния отбор, трябва да подхожда по този начин. Един отбор сме и целта ни е да печелим", заяви той след срещата в интервю за БНТ.

