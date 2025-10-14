Александър Димитров: Ще го преболедуваме това време и ще се учим от грешките си

Селекционерът на България Александър Димитров смята, че отборът е изправен пред кризисен период, преди отново да започне да постига резултат.

"Лъвовете" не успяха да се противопоставят на Испания и допуснаха загуба с 0:4.

"Влязохме в мача след тежка загуба. Играчите дадоха максимума на моментните възможности. Спазвахме тактическа дисциплина и създадохме ситуации. Казах, че ще ядем шамари. Изядохме звучен шамар. Ще го преболедуваме това време и ще се учим от грешките си. Ще е много несериозно, ако кажем, че можем да се надиграваме с Испания. Липсваше ни футболно самочувствие", сподели той в интервю за БНТ.

Според него играчите му са показали характер, макар разликата в класите.

"От тактическа гледна точна търсехме по-динамични и бързи футболисти. Тези, които взеха участие в първия мач, не бяха напълно възстановени. Поздравявам целия отбор за характера днес. Можехме да направим още по-голям защитен блок. Играем с Испания все пак, Грузия също нямаше нито един удар", допълни наставникът.

