ИЗВЕСТИЯ

Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

"Дeлтум посреща Свирепия": Гладиаторски игри, интриги и любов в историческия трилър на Ирина Вагалинска

Мария Чернева
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Снимка: БТА
Там където археологията замлъкне, започва литературата, за да вдъхне живот на важна част от историята по земите ни. Или гладиаторски игри, амфитеатър, интриги, любов и ревност, в която е замесено и императорското семейство, ако разгърнем страниците на "Деултум посреща Свирепия". Деултум е най-старият римски град по нашите земи, в който със сигурност е част от историята и на Свирепия, както са наричали император Септими Север.

Ирина Вагалинска: Този обект се проучва отдавна от археолози, които си разбират от работата. Включително от моя съпруг проф. Людмил Вагалински. Така че аз знам, че когато стъпвам върху някакви артефакти - стъпвам твърдо на твърда земя и няма как да се подхлъзна.

И този трилър е интригуващо подреден пъзел от истински артефакти, опира се на съвсем реални находки и исторически личности. Достоверност, гарантирана от самите учени.

проф. Людмил Вагалински: По-мащабна е, има повече екшън, като мъж това много харесвам. Има повече, по-дебела е и дава плът на разкопките ни.

Амфитеатър, гладиаторски игри - това наистина ли се е случвало?

проф. Людмил Вагалински: Подозирах този въпрос особено за амфитеатъра и да, трябва да го разкрием. Дори да започнем и да продължат нашите колеги.

Ирина ви е изпреварила!

проф. Людмил Вагалински: Ирина ни изпревари тя го разкри художествено преди нас.

Изпреварва археолозите и прави вълнуващи връзки на отделни находки с историята. Като например какво прави един сребърен амулет в Деултум, който е най-старото най-древното археологическо свидетелство за присъствието на християни в нашите земи.

Ирина Вагалинска: И този артефакт, който е много основна отправна точка това е една много тъничка сребърна пластина, по-скоро фолио, на което е издраскано от Гавраил Михаил пазител - Христос.

Останалото се чете на един дъх.

#"Дeлтум посреща Свирепия" #Ирина Вагалинска #исторически трилър

