"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил

В деня на света Петка, десетки жители на столичния квартал Челопечене се обърнаха с молба към българсикя патриарх Даниил, да остави в храма досегашния им свещеник Николай Пенев.

В църквата "Свето Възкресение Христово" от 1 октомври е назначен нов свещеник. Според жителите на Челопечене обаче отец Николай е направил много за тях- обгрижвал и сплотявал хората, възродил тънещата в разруха енория.

Лидия Дойченова, кв. Челопечене: Това е нашият свещеник!

Райка Ангелова, кв. Челопечене: Искаме си го! Просто си го искаме! Човечен!

Отец Николай Пенев дошъл в храма "Свето Възкресение Христово" преди три години и го възродил, разказват жителите на столичния квартал Челопечене. Правел неуморно кръщенета, венчавки, курбани. За всеки празник имал специална благословия. Винаги успявал да даде малки подаръчета на децата.

Лидия Дойчинова, кв. Челопечене: Децата го поздравяваха, заобичаха. Всички свикнахме толкова с това храмът да е отворен, да можем във всеки момент да разчитаме на него. Георги Стоянов, кв. Челопечене: Отец Николай е супер деен човек, всяка година организира дейности, сплотяващи гражданите, тъй като тази енория дълги години е тънала в разруха. Радмила Александрова, кв. Челопечене: Покривът се направи благодарение на него, безплатни кръщенета, едно постижение има, моят мъж, който не е чак толкова вярващ, всеки ден е тук, в храма, като приятели, помагат си взаимно, всеизвестното, което се знае от книжки, че поповете взимат - нашият дава с двете ръце.

Отец Николай ще остане в храма в село Кътина, който също обгрижва, но тук не могат да се примирят, че вече няма да ги чака рано всяка сутрин пред църквата.

"Искаме да си го приберем, тук в нашата черква". + Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: Има издадена заповед за назначение, има там нов свещеник, така че хората да се успокоят, и така, да си уважават и обичат новия свещеник. Решение има да се обърне повече внимание на Кътина, където е назначен.

Хората от Челопечене са събрали над 630 подписа за връщането на отец Николай и въпреки думите на патриарха се надяват да се случи чудо.