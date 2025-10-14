БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

"Това е нашият свещеник - искаме си го": Хората на Челопечене отправиха молба към патриарх Даниил

Елиана Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Искат да остави в храма досегашния им свещеник Николай Пенев

В деня на света Петка, десетки жители на столичния квартал Челопечене се обърнаха с молба към българсикя патриарх Даниил, да остави в храма досегашния им свещеник Николай Пенев.

В църквата "Свето Възкресение Христово" от 1 октомври е назначен нов свещеник. Според жителите на Челопечене обаче отец Николай е направил много за тях- обгрижвал и сплотявал хората, възродил тънещата в разруха енория.

Лидия Дойченова, кв. Челопечене: Това е нашият свещеник!

Райка Ангелова, кв. Челопечене: Искаме си го! Просто си го искаме! Човечен!

Отец Николай Пенев дошъл в храма "Свето Възкресение Христово" преди три години и го възродил, разказват жителите на столичния квартал Челопечене. Правел неуморно кръщенета, венчавки, курбани. За всеки празник имал специална благословия. Винаги успявал да даде малки подаръчета на децата.

Лидия Дойчинова, кв. Челопечене: Децата го поздравяваха, заобичаха. Всички свикнахме толкова с това храмът да е отворен, да можем във всеки момент да разчитаме на него.

Георги Стоянов, кв. Челопечене: Отец Николай е супер деен човек, всяка година организира дейности, сплотяващи гражданите, тъй като тази енория дълги години е тънала в разруха.

Радмила Александрова, кв. Челопечене: Покривът се направи благодарение на него, безплатни кръщенета, едно постижение има, моят мъж, който не е чак толкова вярващ, всеки ден е тук, в храма, като приятели, помагат си взаимно, всеизвестното, което се знае от книжки, че поповете взимат - нашият дава с двете ръце.

Отец Николай ще остане в храма в село Кътина, който също обгрижва, но тук не могат да се примирят, че вече няма да ги чака рано всяка сутрин пред църквата.

"Искаме да си го приберем, тук в нашата черква".

+ Даниил, патриарх Български и митрополит Софийски: Има издадена заповед за назначение, има там нов свещеник, така че хората да се успокоят, и така, да си уважават и обичат новия свещеник. Решение има да се обърне повече внимание на Кътина, където е назначен.

Хората от Челопечене са събрали над 630 подписа за връщането на отец Николай и въпреки думите на патриарха се надяват да се случи чудо.

#патриарх Даниил #молба #челопечене #свещеник

