Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 00:22 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

Замразиха пенсионната реформа във Франция в името на политическия компромис

Чете се за: 01:22 мин.
По света
Това заяви премиерът Себастиан Льокорню

Пенсионната реформа във Франция, приета през 2023 г., ще бъде спряна и преразгледана до президентските избори в средата на 2027 г.

Това заяви премиерът Себастиан Льокорню в реч пред Националното събрание, в която очерта политическата си програма.

Блокирането на реформата бе и едно от изискванията от страна на социалистическата партия, за да не внесе и гласува вот на недоверие срещу правителството, което беше обявено късно в неделя и не разполага с мнозинство. Компромисът се очаква да осигури подкрепа на втория кабинет на Льокорню, чиято основна цел остава приемането на бюджет за 2026 година до края на декември, който да намали дефицита на Франция.

Себастиен Льокорню, премиер на Франция:
Ще предложа на парламента, считано от есента, да спрем пенсионната реформа от 2023 г. до президентските избори през 2027 г. Отсега до януари 2028 г. няма да има увеличение на възрастта за пенсиониране. Освен това, осигурителният период също ще бъде спрян и ще остане на нивото 170 тримесечия до януари 2028 г.

Автор: Михаил Иванов

#пенсионна реформа #Франция

