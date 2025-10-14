Илия Груев: Трябва да се опитаме да излезем от това положение заедно

Българският национал смята, че отборният дух може да помогне на тима да излезе от кризата.

Възпитаниците на Александър Димитров допуснаха тежка загуба с 0:4 в гостуването си на Испания.

"Беше много сложно, това и очаквахме. Вложихме всичко, което можехме и дадохме максимума от себе си. Резултатите не са добри, но групата е много тежка. Ние сме отбор и трябва да се опитаме да излезем от това положение заедно. Трябва да се фокусираме върху елементарните неща. Да бъдем по-компактни. С това разполагаме и това е реалността. Като отбор трябва да си помагаме", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Халфът коментира слуховете, че между него и треньорите в отбора има напрежение.

"Не знам откъде идват слуховете за скандали. Не играх с Турция, а исках да играя. Това е решение на треньора, с което трябва да се съобразя", допълни играчът на Лийдс.

