Илия Груев: Трябва да се опитаме да излезем от това положение заедно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Полузащитникът отрече да има слухове между него и треньорите в националния отбор.

илия груев опитаме излезем положение заедно
Българският национал смята, че отборният дух може да помогне на тима да излезе от кризата.

Възпитаниците на Александър Димитров допуснаха тежка загуба с 0:4 в гостуването си на Испания.

"Беше много сложно, това и очаквахме. Вложихме всичко, което можехме и дадохме максимума от себе си. Резултатите не са добри, но групата е много тежка. Ние сме отбор и трябва да се опитаме да излезем от това положение заедно. Трябва да се фокусираме върху елементарните неща. Да бъдем по-компактни. С това разполагаме и това е реалността. Като отбор трябва да си помагаме", сподели той след срещата в интервю за БНТ.

Халфът коментира слуховете, че между него и треньорите в отбора има напрежение.

"Не знам откъде идват слуховете за скандали. Не играх с Турция, а исках да играя. Това е решение на треньора, с което трябва да се съобразя", допълни играчът на Лийдс.

Вижте цялото интервю във видеото.

Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Лъвовете" допуснаха четири гола в първото гостуване на Александър...
Чете се за: 02:50 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже #Илия Груев

Луис де ла Фуенте: Надявам се да играем така и занапред
Луис де ла Фуенте: Надявам се да играем така и занапред
Мартин Георгиев: Дебют срещу европейския шампион е нещо, за което си мечтаех Мартин Георгиев: Дебют срещу европейския шампион е нещо, за което си мечтаех
Чете се за: 01:32 мин.
Кирил Десподов: Всички трябва да работим заедно за България Кирил Десподов: Всички трябва да работим заедно за България
Чете се за: 01:35 мин.
Микел Мерино: Най-важно е отборът да печели, а не кой бележи Микел Мерино: Най-важно е отборът да печели, а не кой бележи
Чете се за: 00:57 мин.
Александър Димитров: Ще го преболедуваме това време и ще се учим от грешките си Александър Димитров: Ще го преболедуваме това време и ще се учим от грешките си
Чете се за: 01:22 мин.
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
7519
Чете се за: 02:50 мин.

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Без социални мрежи за деца под 15 години? Без социални мрежи за деца под 15 години?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите Тръмп нарече Мелони "красива", Ердоган я посъветва да откаже цигарите
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
