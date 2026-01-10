Александър Георгиев е новият главен мениджър на ДЮШ на Локомотив (София)

Ръководството на Локомотив (София) с радост обявява назначаването на Александър Георгиев за главен мениджър на Детско-юношеската школа на клуба. Георгиев има богат опит в юношеския и мъжкия футбол, като е бил ключова част от академиите на Септември и Левски, преди да води националните отбори на България до 16, 17 и 19 години. Работил е като асистент на Ясен Петров първо в елита на Китай, а впоследствие и в мъжкия национален отбор на България.



През сезон 2023/2024 е старши треньор на Ухан Хиаома, а през последната година е помощник-треньор на Чиндао Хайниу, отново в Китай.

„Георгиев впечатли ръководството на Локомотив с ясната си визия, твърдото си мнение и модерните си виждания за развитието на ДЮШ! Всички в клуба ще подкрепим Александър Георгиев и му пожелаваме успех в тази толкова важна за всички нас мисия!“, написаха от Локомотив.