След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

Александър Георгиев е новият главен мениджър на ДЮШ на Локомотив (София)

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Той има богат опит в юношеския и мъжкия футбол, като е бил ключова част от академиите на Септември и Левски.

Александър Георгиев
Снимка: Пресслужба
Ръководството на Локомотив (София) с радост обявява назначаването на Александър Георгиев за главен мениджър на Детско-юношеската школа на клуба. Георгиев има богат опит в юношеския и мъжкия футбол, като е бил ключова част от академиите на Септември и Левски, преди да води националните отбори на България до 16, 17 и 19 години. Работил е като асистент на Ясен Петров първо в елита на Китай, а впоследствие и в мъжкия национален отбор на България.

През сезон 2023/2024 е старши треньор на Ухан Хиаома, а през последната година е помощник-треньор на Чиндао Хайниу, отново в Китай.

„Георгиев впечатли ръководството на Локомотив с ясната си визия, твърдото си мнение и модерните си виждания за развитието на ДЮШ! Всички в клуба ще подкрепим Александър Георгиев и му пожелаваме успех в тази толкова важна за всички нас мисия!“, написаха от Локомотив.

#ПФК Локомотив София #Александър Георгиев

