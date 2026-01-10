БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вратарят Димитър Евтимов се завръща в ЦСКА

Спорт
Стражът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от година и половина.

димитър евтимов застава рамката вратата ботев враца
Слушай новината

ЦСКА си върна вратаря Димитър Евтимов. Стражът премина в Ботев Враца миналото лято с постоянен трансфер, но сега се завръща в Борисовата градина с договор за година и половина.

През настоящия сезон записа 19 мача във всички турнири и запази вратата си „суха“ в 9 от тях.

Роден през 1993 година в Шумен, вратарят има добре позната история с „червените“. През 2020 година той за първи път облече екипа на ЦСКА, с който до момента има 31 официални двубоя. В последствие Евтимов прекара периоди под наем в кипърския Кармиотиса и Ботев Враца, а през миналото лято премина с постоянен трансфер в клуба под Околчица.

"ЦСКА си осигури подписа на вратаря Димитър Евтимов. Стражът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от година и половина. Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!", написаха "армейците".

